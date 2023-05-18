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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 18/5/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:20  ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء  9:11

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:19 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد  صلاة العصر 4:25 م 

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:08  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:15

وقت صلاة الظهر 12:39 

موعد صلاة  العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:27 م

وقت صلاة العشاء 8:51 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:30  ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:50

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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