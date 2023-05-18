شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 18/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:11

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:19 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:14

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:08 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:27 م

وقت صلاة العشاء 8:51 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:50