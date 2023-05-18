شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وسياسيون وفنانون وشخصيات عامة فى عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والسياسيين ورؤساء الأحزاب والرياضيين، على المشاركة في عزاء رجل الأعمال أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وجاء فى مقدمة الحاضرين، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الذى حرص على تقديم واحب العزاء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، المستشار علاء فؤاد، وزيرشئون المجالس النيابية، على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وقدم واجب العزاء كل من الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة " الخليج 365"، الاعلامى عمرو الليثى، طارق علام، دينا رامز الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار.

وحضر أيضا منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الدكتور خالد العناني، الأستاذ الجامعي، ووزير السياحة والآثار السابق، فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، السكرتير العام السابق للحزب، المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، المحامي الدولى خالد ابو بكر طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

وقدم واجب العزاء ايضا، النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ومن الحضور أيضا، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي.

كما حضر كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق، الناقد الرياضي محمود معروف، لؤى دعبس بطل المصارعة، أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، الاعلامى أحمد شوبير، عبد الناصر زيدان، أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية.

وقدم واحب العزاء ايضا، الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنان أيمن الشيوى، دينا رامز ، طارق علام، الفنان أحمد ماهر

وحرص عدد من السياسيين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على تقديم واجب العزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو العينين، قد رحل صباح يوم الأحد الماضى.



























































































































































