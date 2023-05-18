ابدأ: إطلاق المشروع القومى لدعم التحول الرقمى لقطاع الصناعة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت "ابدأ " المشروع القومى لدعم التحول الرقمى لقطاع الصناعة المصرى، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهى حوكمة وأتمته عمليات الإدارة الداخلية بالمصانع من خلال تطبيق أنظمة إدارة موارد المؤسسات ERP، ودعم التوسع فى عمليات التسويق والمبيعات، وذلك بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دعم سلسلة القيمة الصناعية والتشبيك بين المصانع المحلية على مستوى الخدمات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة لقطاع الصناعة فى مصر.

وفى هذا الإطار دعمت "ابدأ " عددا كبيرا من المصانع فى القطاعات والمجالات الصناعية المختلفة، كمصنع "الأصدقاء" الذى حصل مؤسسوه مؤخرًا على الجائزة الأولى فى مسابقة 2023 STEM للاستدامة التى استضافتها منظمة أمديست وشركة "بوينغ " بهدف دعم التحوُّل الأخضر فى مصر.

فقد ساهمت ابدأ فى تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسات "ERP" بداخل المصنع لتحسين بيئة العمل، وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وتتيح "ابدأ" الانضمام للمشروع من خلال موقعها الإلكترونى:

https://ebda.com.eg/

وذلك لدعم المصانع باختلاف أنشطتها فى: تطبيق المعايير الدولية لإدارة المؤسسات الصناعية المصرية بما يتماشى مع بيئة العمل المحلية، وامتلاك الأدوات التكنولوجية اللازمة للمتابعة والرقابة على أنشطة المؤسسات الصناعية.