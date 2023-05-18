شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى توصل جامعة الدول من أرض اللواء فى دقيقتين ؟.. محور كمال عامر اختصر المسافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن محور الفريق كمال عامر الجديد اختصر المسافة من منطقة أرض اللواء لشارع جامعة الدول العربية في أقل من دقيقتين، وذلك بالتحرك من مطلع المحور في منطقة أرض اللواء وناهيا والموجود بجوار موقف أرض اللواء والسير وصولا لشارع جامعة الدول العربية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محور كمال عامر يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها محافظة الجيزة خلال السنوات القليلة الماضية، باعتباره أكبر محور عرضي بالمحافظة وأول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، حيث يمتد من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

وأشار إلى أن المحور الجديد فتح مسارات مرورية جديدة ساهمت في تقليل زمن الرحلات والقضاء على التكدسات المرورية بالقطاعات الحيوية بالمحافظة، موضحا أن المحور يربط محاور (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، وشوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).