شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومة تهمك".. فى خطوات.. كيف تقيم دعوى أمام مجلس الدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة قانونية يقدمها الخليج 365 لتوضح العديد من المفاهيم القانونية التى يحتاجها المواطن فى كافة تعاملاته القانونية، وفى النقاط التالية نكشف كيف ينظم القانون إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة.

- خطوات إقامة دعوى أمام مجلس الدولة:-

ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة".

ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.