شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مزايا الزراعة التعاقدية للمزارعين ؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وهناك العديد من المبادرات بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية الغرض منها فى المقام الأول دعم الفلاح بصورة مباشرة وتذليل أية عقبات قد تواجهه، إضافة لدعم قطاع الزراعة لما يمثله من أهمية فى تحقيق الأمن الغذائى، ومن ثم أوصت بضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة مع الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وفى التقرير التالى نتعرف على مزايا الدول التعاقدية:
2- الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، وسيحصل عليه كاملاً.
3- الزراعة التعاقدية تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، حيث تم تفعيلها لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة والقمح مع التوسع في باقي المحاصيل.
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