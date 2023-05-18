شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء 12 فحصا طبيا ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن محاور العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج).

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسى، والصحة الإنجابية.

وتابع: تم عمل المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلاً عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.

وأشار: تم توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية.