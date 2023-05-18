شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن محمية قبة الحسنة بالجيزة مصدر دراسة الحفريات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المحميات الطبيعية فى مصر مصدر الإلهام فى كل تفصيلة تخصها، حيث تملىء أراضيها الكنوز الطبيعية، والتكوينات الجيولوجية الفريدة والمتنوعة ، فهى الدولة الوحيدة بالعالم التى تضم أكثر من 30 محمية طبيعية فى كل محافظات مصر من القاهرة لاسوان، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز 11 معلومة عن واحدة من هذه المحميات الطبيعية أنها محمية قبة الحسنة بمحافظة الجيزة مصدر الدراسات الجيولوجية والحياة القديمة.

1- تقع بالقرب من محافظة القاهرة وعلى بعد 23كم من القاهرة، وبالتحديد على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى حدود محافظة الجيزة.

2- تبعد عن منطقة الأهرامات بحوالي 8 كم، حيث توجد محمية قبة الحسنة ، تلك المحمية طبيعية التى تتجاوز مساحتها 1 كيلو متر مربع.

3- تعد أحد المتاحف الجيولوجية المفتوحة التى تعود إلى 40 مليون سنة، والتى تعد مصدرًا مهما لدراسة الحفريات وعلم الحياة القديمة، كما أنها نموذج حى لآثار اللتغيرات المناخية منذ

4-محمية قبة الحسنة فى محافظة الجيزة، هى أحد المحميات الطبيعية التى تم إعلانها كمحمية طبيعية خلال عام 1989.

5- وزارة البيئة تصف محمية قبة الحسنة بأنها تعتبر متحفاً ومعهداً علمياً متخصصا، يمكنه ان يساعد فى دراسة علوم الأرض، وكذلك التراكيب الجيولوجية المختلفة من طيات وفوالق.

6- وزارة البيئة أعلنت فى تقرير لها حول المحمية أن وجود هذا التجمع الحفرى فى محمية قبة الحسنة وفى شكل ستعمرات كاملة الحفظ، كفيل أن يجعل من المحمية، منطقة مثالية لدراسة علم الحفريات، أو علم الحياة القديمة.

7-محمية قبة الحسنة نموذج حى على التغيرات المناخية، ويحدد ملامح البيئة القديمة ومدى التغير المناخى، الذى حدث لهذه المنطقة خلال العصر الطباشيرى العلوى، وهو ما ظهر جليا فى هذه البقعة على أرض مصر جعلته تتميز به هذه القبة.

8- تعتبر محمية قبة الحسنة، بكثافة عدد مستعمرات الحفريات المرجانيات التى تتميز بها المنطقة، وهى من أفضل الحفريات التى تدل على البيئة القديمة، وتعد هذه الحفريات البحرية تمثل السجل الكامل للتاريخ القديم.

9-لمنطقة قبة الحسنة تاريخ مميزا، حي أنها تعد المنطقة الوحيدة قرب القاهرة التي لديها سطح مكشوف شاهد على العصر الطباشيري الأعلى الذى يرجع إلي حوالى 100 مليون سنة.

10-المحمية أيضا بها من التكوينات الجيولوجية والصخور تعود إلى العصر الحجري الذي تكون منذ حوالى 60 مليون سنة، وبين تكونياتها أيضا صخور تعود إلى العصر الصخري منذ 40 مليون سنة تقريبا .

11-بخلاف التكوين الجيولوجي المميز لمحمية قبة الحسنة فى محافظة الجيزة، نجدها بها العديد من النباتات النادرة مثل نبات "سلولاباكوا" أحد النباتات الشجيرية القزمية، الذى لا يتعدى ارتفاعه 30 سم .