شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائى بمدارس الجيزة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، مؤكدا إعلان نتائج الصفين في المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعمال التصحيح تمت أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، منوها بأن المديرية ستحدد يوم مخصص خلال الأسبوع المقبل لإعلان نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي بشكل موحد على مستوى المحافظة، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد حرص المديرية على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد أوضحت طرق تقييم نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، موضحة أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.