شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة للتصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة سواء الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية للتصدى لمحاولات الغش بالامتحانات، مشددة على تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات بالاختبارات، مضيفة أن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات التليجرام عقوبتها الحرمان عامين من الامتحانات.

وانطلقت أمس الاربعاء امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والإثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وتنطلق السبت المقبل امتحان العملى لشهادة الدبلومات الفنية، و27 مايو الجارى للامتحانات النظرية، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو المقبل.