شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة: امتحان الشهادة الإعدادية كان من المقرر والوقت كاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس، امتحان الدراسات الإجتماعية مادة التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية، حيث تابعت غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الإمتحانية، كما تابع أيمن موسى، مدير المديرية، غرفة العمليات داخل ديوان المديرية وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الإمتحانية وعدم وجود أى مشاكل فى الامتحان، وطالب وكيل الوزارة، بضرورة التنسيق والتواصل مع الإدارات التعليمية لحظة بلحظة.

وجاءت ورقة إمتحان مادة الدراسات الإجتماعية فى صفحتين وكانت الورقة واضحة سهلة القراءة بما يحتويه من أشكال وخرائط، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة وشملت جميع دروس المنهح المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة وفقا للتعليمات الواردة للمواصفات الخاصة بمكتب تنمية الدراسات الإجتماعية بالوزارة.

وجاءت ورقة مادة إمتحان التربية الدينية واضحة والطباعة جيدة وتنسيق الورقة جيد، وكانت الأسئلة مصاغة طبقا للمواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات وجاءت متنوعة بين الأسئلة المقالية والموضوعية، ومناسبة للوقت والمراجعة.

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعه لإدارة الوايلى التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وكان فى إستقباله محمد الشابورى وكيل الإدارة، حيث أشاد بنظام اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وسأل "موسى" الطالبات عن مستوى الامتحان وأعربوا عن سعادتهم بالأسئلة، حيث أدى اليوم (227) طالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى (10) لجان امتحانية بالمدرسة.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الـ33 من (نظافة، تعقيم، تطهير، فرش، تهوية؛ إضاءة) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.