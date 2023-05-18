شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات طيران الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشركة المصرية للمطارات بانضمام شركة طيران الجزيرة إلى سلطة الطيران المدنى المصرى، وهبوط أولى رحلاتها بمطار سفنكس الدولى، وتعد شركة طيران الجزيرة هى شركة طيران كويتية منخفضة التكاليف، ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار سفنكس، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى نحو تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية من وإلى المطارات المصرية، وجذب أنظار العديد من شركات الطيران العالمية للاستمرار فى فتح وجهات جديدة.

حضر الاحتفال الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وروهيت راماشاندران المدير التنفيذى لشركة طيران الجزيرة، ونايف الطيار السكرتير الأول للسفارة الكويتية، ومروان بوظة مؤسس شركة طيران الجزيرة، وعمرو شلبى رئيس مجموعة شركة أمبريال ترافل سنتر.

وفى كلمته التى ألقاها الطيار عمرو الشرقاوى نيابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، أكد على ترحيبه بمسؤلى السفارة الكويتية ورئيس شركة طيران الجزيرة، وشركة أمبريال والوفد المرافق لهم.

ونقل الشرقاوى تحيات وزير الطيران المدنى وتقديره للجهود المبذولة من قبل السفارة الكويتية بمصر، وحرصها على إتمام هذا التنسيق الفعال، وفتح أبواب تواصل كبرى مع دولة الكويت الشقيق، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلاتها إلى المطارات المصرية؛ متمنيا لهم مزيد من التقدم والازدهار فى مسيرة عملهم باختيار المقاصد المصرية كوجهات مفضلة إليهم.

ومن جانبه، أضاف الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بأن تسيير رحلات مباشرة لشركة طيران الجزيرة من الكويت إلى مطار سفنكس يعد إضافة جديدة تسهم فى تنمية الحركة السياحية والتجارية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية؛ معربًا عن تفاؤله بهذا التعاون المثمر واصفا إياه بأنه تسوق فعال لواجهة جديدة ذات طابع مميز لكون المطار يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المطار قد حقق بالفعل نجاح ملحوظ فى كثافة التشغيل وسمعة طيبة في ضوء طاقته الاستيعابية وإمكانياته العالية، خاصة بعد تطويره مما يجعله مطارا عالميًا مجهزا بأحدث التقنيات والخدمات أسوة بالمطارات العالمية، كما يساعد المطار أيضًا فى تخفيف حركة المرور والتكدس عن مطار القاهرة.