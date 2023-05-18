شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء والعزل التدفئة والطاقة "HVAC-R EGYPT EXPO - ASHRAE CAIRO" " اتش فاك ايجيبت اكسبو ـ اشرى كايرو " والذى سيقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمركز مصر للمعارض محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة .

وأكد الدكتور محمد شاكر فى بيان له اليوم على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة لتوطين الصناعات المختلفة ، فضلاً عن تقديم حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للإستثمار على أرض مصر.

وأعرب شاكر عن سعادته من زيادة عدد المشاركين فى للمعرض والمؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد وتكييف الهواء والعزل التدفئة والطاقة حيث يشارك فى المعرض والمؤتمر أكثر من 250 شركة من كبريات شركات مجال صناعة التبريد وتكييف الهواء.

وتحرص العديد من الشركات العالمية والعربية والآسيوية والأوروبية لدول من الصين – الهند – تركيا – البحرين – اوزبكستان – الامارت العربية – اسبانيا – فيتنام - ايطاليا علي المشاركة في فعاليات المعرض لبناء علاقات مميزة وزيادة حجم مبيعاتها و ذلك بعد أن حققت مصر قفزات إيجابية كبيرة فى تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وأصبح الاقتصاد المصرى متنوعا ولديه فرص استثمارية واعدة.

وتأتي مشاركة أكثر من 250 شركة بفعاليات المعرض بهدف فتح أسواق وزيادة أحجام التصدير والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري واستقطاب العملة الأجنبية.

هذا ويشارك أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء نقابة المهندسين المصرية ومجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية “أشري القاهرة”، بالإضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة. و”وجمعية أشري بيراميدز”، في فعاليات الافتتاح.

ويتضمن المؤتمر والمعرض الدولي لصناعات التبريد والتكييف عددا من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض الجديد في مجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ومن المتوقع ايضا أن تشهد فعاليات المعرض والمؤتمر زيادة أعداد الحضور خاصة من الوفود الأجنبية المتواجدة حالياً بالقاهرة للمشاركة بفعاليات المعرض ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين للمعرض ما يقرب من 20 ألف زائر متخصص على مدار 3 أيام من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية.