شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يعقد الجولة السادسة من المشاورات السياسية مع جورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات سياسية مع الجانب الجورجي برئاسة نائب وزير الخارجية الجورجي Alexander khvitsiashvili، حيث أثني السفير نصر على العلاقات المصرية- الجورجية، وحرص الجانبين على استكشاف المزيد من فرص التعاون الممكنة.

ومن جانبه، أبرز نائب وزير الخارجية الجورجي حرص بلاده على تدعيم علاقات التعاون مع مصر، مشيداً بالدور الإقليمي لها وكونها لاعباً رئيسياً تحرص جورجيا على التواصل معه باستمرار.

كما تناولت الاجتماعات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم التعاون والتنسيق بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

هذا، وتطرقت الاجتماعات أيضاً إلى أهمية البدء في الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين البلدين، والمقرر عقدها في تبليسي، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين على المستوى الاقتصادي والتجارى.

وفي سياق متصل، تم التباحث حول مقترحات الجانب الجورجي لتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتبليسي، لتنشيط الحركة السياحية بين لبلدين، في ضوء النمو الكبير لأعداد السائحين، كما تم بحث سبل استفادة الشركات المصرية من الموقع الجغرافي والبنية الأساسية لجورجيا لتقديم منتجاتها وتعزيز نفادها إلى أسواق جنوب القوقاز ووسط آسيا.

كما تناولت المناقشات كذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في منطقة جنوب القوقاز وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتطورات عملية السلام.