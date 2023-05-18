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الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا

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القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول بحرى / جوسيبى كافو دراجوانة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .

 

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والتنسيق ودعم الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين .

 

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

 

 

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