شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى يستضيف حفل أوركسترا إيزيس ضمن أنشطة شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفل أوركسترا إيزيس الوترى للهواة فى أمسية لموسيقى النضة والباروك وذلك يوم السبت القادم 20 مايو 2023 بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك. يأتى هذا الحفل تتويجًا لورشة عمل مكثفة امتدت على مدار 3 أشهر من التدريب على العزف الجماعى داخل الأوركسترا الوترى بتكوينه الكلاسيكى الغربى بقيادة خالد صالح. الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

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