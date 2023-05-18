شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل وزيرة البيئة الكورية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هان هوا جين وزير البيئة الكورية والوفد المرافق ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد شاكر فى بيان له اليوم، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر كوريا في العديد من جوانب التعاون المختلفة ، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الكورية مشيداً بالشركات الكورية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية

وأكد الدكتور شاكرعلى الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون .

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035 ومن الممكن الوصول بهذه النسبة بحلول عام 2030 .

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة. حيث يمكن لمصر نظرياً انتاج ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الشمس ، وبلغت القدرات الحالية أكثر من 6000 ميجاوات

وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته ، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار بصفة عامة وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وذلك من خلال تقديم عدد من الحوافز والضمانات .

وأشار الوزير إلي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير للاهتمام الكبير بتوطين صناعة مستلزمات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة فى مصر وأجهزة الهيدروجين الأخضر والخلايا الشمسية وتربينات الرياح

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى ، واستعرض ما تم من إجراءات لاتمام خط الربط مع أوروبا من خلال كابلات بحرية مشيراُ الى أنه هناك مباحثات مع مستثمرين عالميين وشركات كبرى لتنفيذ خط الربط للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.

وأشادت هان هوا جين وزير البيئة الكورية بعمق العلاقات المصرية الكورية ، معربةً عن رغبة بلادها بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ،ورغبتها في التعاون مع الوزارة فى مشروعات الطاقة المتجددةوالهيدروجين الأخضر.

كما أشادت بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباءوالطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة ،واعربت عن تطلعها للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات وزيادة حجم التعاون حيث ان هناك مجالات استثمارية كبيرة لدخول الشركات الكورية للاستثمار على ارض مصر التى تعد بوابة للدخول الى القارة الافريقية .

