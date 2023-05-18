شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الشرب بالجيزة: تجديد اعتماد الأيزو الدولية لمركز التدريب بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز مركز التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاختبارات اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولي.

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن تجديد الاعتماد، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة كافة الإجراءات والمعايير اللازمة للتجديد.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن التجديد شمل، اعتماد نظام إدارة الجودة 2015- 9001 للعام الخامس على التوالي، فيما تم إعتماد نظام إدارة الجودة الخاصة بالمؤسسات التعليمية 2018 :21001 للعام الثاني.

ولفت بدوي، إلى اهتمام الشركة بالتطوير الدائم لمنظومة التدريب، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة لكافة العاملين، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز ورفع كفاءة ومهارة العاملين، مشيراً إلى أن تجديد شهادة الأيزو يعكس مدى الالتزام بالمعايير القياسية في مجال التدريب.