شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الحوار الوطنى البيئى "الطريق لمؤتمر المناخ COP28" بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء الطريق لمؤتمر المناخ COP28، فقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار الوطني للتغيرات المناخية بكافة محافظات الجمهورية، لتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع وأفراده في جهود العمل المناخي على اختلاف مراحلهم العمرية وتخصصاتهم.وفى هذا الصدد فقد نظم الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ،واتحاد شباب محافظة سوهاج، واحد مؤسسات المجتمع المدنى مؤتمر الحوار الوطنى البيئى(الطريق لمؤتمر المناخ COP28 )،بقاعة مركز اعلام سوهاج ،بمشاركة شباب ومؤسسات المجتمع المدني بسوهاج.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية، هو استكمالا للرسالة التى عملت مصر على نقلها للعالم ، خلال مؤتمر المناخ cop27، بأنه مؤتمراً تنفيذياً تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث سيتم تجميع نتائج وتوصيات الحوار الوطنى بالمحافظات المختلفة ودراستها للإستفادة منها.

ويهدف المؤتمر إلى الاستماع الى أفكار ومقترحات الشباب للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بحدة التغيرات المناخية، إضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى لضمان تسريع وتيرة التصدى لآثار تغير المناخ. كما ناقش المؤتمر كافة الموضوعات ذات الاهتمام للمجتمع المدنى وعلى رأسها "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" ، وايضا عرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارت والمنتجات البيئية ، بهدف التصدى لآثار تغير المناخ ومواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخا لمبادئ المشاركة المجتمعية.كما تناول المؤتمر التعريف بالمشكلات البيئية داخل محافظة سوهاج من أجل رفع الوعى البيئى للمجتمع السوهاجى، بأهم قضايا المحافظة وكيفية العمل على مواجهتها ودور الفرد والمجتمع فى ذلك.