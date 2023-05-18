شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبحث إطلاق مبادرة مصنعك فى بيتك بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية حفل ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة ، وتسليم الشهادات للمتدربات الخريجات، فضلاً عن الاتفاق على عقد بروتوكول للتعاون المشترك مع إحدى الجمعيات للتنمية والإبداع في مجال التدريب المهنى وتشغيل الشباب من الجنسين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وبرامج تدريب مهنى مستحدثة بالتعاون مالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل بالمحافظات .

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، انها تلقت تقريراً من سعد عبدالحميد عبدالرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، أفاد فيه أنه في اطار اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير حياة كريمة لهم تم تنظيم زيارة ميدانية لمركز تدريب بركة السبع لحضور حفل نهاية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة وتسليم الشهادات للمتدربات إستقبله خلالها مسئولي المركز، ومدير منطقة عمل قويسنا ومدير عام مراكز التدريب ومدير مكتب بركة السبع ومسؤل التدرج لمنطقة قويسنا ، وبحضور المهندسة سهام الخياط نائب رئيس مدينة بركة السبع ، حيث قام مدير المديرية بتسليم المتدربات شهادات التخرج من التدريب مؤكداً فى كلمته إن المتدربين اجتازوا فترة التدريب بشكل مبشر وان حصيلة التدريب من مخرجات فاقت التوقعات، واللاتى تم تدريبهن في مراكز التدريب التابعة للمديرية من الخطوات الاولى حتى اخراج منتج جيد ومتميز وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة المختلفة والتى يتم التنسيق معها باستمرار وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر2020 .

وأضاف مدير المديرية انه تم عقد لقاء بمقر مكتبه بالديوان العام للمديرية مع ممثلى الجمعية وذلك من أجل دراسة إمكانية توقيع برتوكول تعاون مشترك بفكرجديد تحت شعار (مبادرة مصنعك في بيتك) في مجال التدريب المهنى ، وقدم رئيس مجل إدارة الجمعية شهادة تقدير لمدير المديرية على دوره البارز لدعم وتشغيل وتدريب شباب وشابات محافظة المنوفية فى الفترة الاخيرة .