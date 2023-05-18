شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينشر أسس تحديد جهة توصيل التيار للمنشآت غير السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أسس تحديد جهة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت غير السكنية، وهى كالاتى:

1) عن طريق شركة توزيع الكهرباء المختصة على الجهد المنخفض 220،380 فولت

إذا كان الحمل الأقصى للمنشأة غير السكنية حتى 500 ك.ف.أ.

2) عن طريق شركة توزيع الكهرباء المختصة على الجهد المتوسط 11،22 ك.ف.

إذا كان الحمل الأقصى للمنشأة غير السكنية أكثر من 500 ك.ف.أ وحتى 30 م.ف.أ.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).