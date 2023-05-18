شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إتاحة أرقام الجلوس ومقار لجان الثانوية العامة على موقع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى..

التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان التى يؤدى الطلاب الامتحانات فيها، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الوزارة مركز المعلومات للحصول على رقم الجلوس.





متحدث الرئاسة: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تتناول وحدة الصف وأزمة السودان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بالدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.





غدا انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





مساعد وزير الخارجية يعقد الجولة السادسة من المشاورات السياسية مع جورجيا

عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات سياسية مع الجانب الجورجي برئاسة نائب وزير الخارجية الجورجي Alexander khvitsiashvili، حيث أثني السفير نصر على العلاقات المصرية- الجورجية، وحرص الجانبين على استكشاف المزيد من فرص التعاون الممكنة.





الفريق أسامة عسكر يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول بحرى / جوسيبى كافو دراجوانة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً .





رئيس الوزراء يتفقد ميناء "6 أكتوبر" الجاف بعد تشغيله تجريبياً خلال COP27

خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء/ عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك .





خطوات الحصول على رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يمكنه الدخول على موقع الوزارة " مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" ثم أيقونة استمارة الطالب ويضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس بعد الدخول بالايميل وكلمة السر.





منى زكى تطالب بإعادة النظر فى قانون الوصاية خلال مناقشات الحوار الوطنى

عبرت الفنانة منى زكى، عن سعادتها من ردود الأفعال التى تلقتها بعد مسلسل تحت الوصاية على المستوى الفنى وعلى مستوى مناقشة القانون .





دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريًا

تستطلع دار الإفتاء غدا الجمعة عقب صلاة المغرب، هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريًا بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسوف يتم اصدار بيان بنتيجة رؤية الهلال.





المستشار محمود فوزي: الحوار الوطنى محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطنى محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وعرف المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة.





الصحة: 2.5 مليون وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها حال تقليل استهلاك الملح

قالت وزارة الصحة والسكان إن 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويًا يمكن تفاديها إذا تم تقليل استهلاك الملح عالميًا إلى الكمية الموصي بها وهي أقل من 5 جرام من الملح يوميًا وتشمل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام.





الرئيس السورى يتوجه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية فى السعودية

يتوجه الرئيس السورى بشار الأسد، الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.





القمة العربية الـ32 تنطلق غدا فى جدة بمشاركة الرئيس السيسى

تنطلق، غدًا الجمعة، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الدورة الـ "32" للقمة العربية العادية "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، ويترأس وفد جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





التعليم: تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة للتصدى للغش

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة سواء الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية للتصدى لمحاولات الغش بالامتحانات، مشددة على تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات بالاختبارات، مضيفة أن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات التليجرام عقوبتها الحرمان عامين من الامتحانات.





رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بقرية "الودى" بمركز الصف

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة الجيزة، وذلك بقرية الودى، التابعة لمركز الصف، المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ فى مشروعات "حياة كريمة"، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أشرف حسنى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.