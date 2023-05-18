شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حتى أكتوبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى ، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.
وكانت وزارة التعليم العالى أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.
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