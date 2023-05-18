شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى المهد خلال حملات بأبو النمرس بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لمواجهة وإزالة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، مشدداً على عدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس، اليوم الخميس، حملات مكبرة لمواجهة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وأسفرت الحملات عن إزالة معاودة أعمال حديثة لسيشن تصوير دون ترخيص بطريق مصر أسيوط الزراعي في طموه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالإضافة إلى هدم سور بالمهد بالكامل على مساحة 400م تقريبا بطريق مستجد بزاوية أبو مسلم.