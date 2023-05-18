المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد يختتم زيارته لمصر

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القاهرة - سامية سيد - اختتم وفد المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد زيارته إلى مصر اليوم 18 مايو 2023 وهى الزيارة التى استغرقت 4 أيام حيث بدأت 15 مايو الجارى.

ترأس وفد المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد سينابو دياكا رئيس المجلس و5 من أعضاء المجلس الاستشارى والسكرتارية التنفيذية.

جاءت الزيارة في إطار مراجعة التطورات المحرزة في مجال تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد.

استهل الوفد زيارته بلقاء الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة ، حيث رحب بالوفد مثمناً التعاون المثمر بين جهات إنفاذ القانون والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وأكد على حرص مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره والعمل على تشجيع الدول الأفريقية لاتخاذ آليات فعالة لمكافحة الفساد وموائمة التشريعات القانونية في الدول الأفريقية للقضاء على الفساد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.

وفي إطار الإرادة السياسية المصرية الداعمة لجهود منع ومكافحة الفساد وحرص مصر الدائم على الوفاء بالتزاماتها الدولية ، التقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفتة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحتة بالوفد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث أكد على التزام مصر بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد ، وأشار إلى إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد.

كما زار الوفد الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على رؤية ورسالة وأهداف الأكاديمية ودورها في تقديم المعارف والخبرات أمام الراغبين في تعلم سبل ومهارات منع ومكافحة الفساد في مصر وإفريقيا ، حيث تم استعراض أبرز البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لجهات إنفاذ القانون والجهاز الإداري والمجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.

وتضمنت الفعاليات عقد لقاءات مع ممثلي جهات إنفاذ القانون ولجنة الخبراء الوطنيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال وطلبة الجامعات ،لمناقشة تقرير امتثال مصر للاتفاقية والتى تضمنت عرض لأبرز الممارسات الناجحة للدولة المصرية في هذا المجال وكذا دور جهات إنفاذ القانون في الوفاء بالتزامات مصر الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث ،كما تم التأكيد على أهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد حيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد من خلال التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المختلفة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية للدفع بالتعاون الإقليمي والدولي للتصدي للفساد، وإيمانًا منها بقدرات القارة الإفريقية على وجه الخصوص في تعزيز الجهود المشتركة لحماية مقدرات الدول وشعوبها.