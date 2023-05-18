شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على ضوابط وزارة الرى لاستخدام المياه الجوفية :
1- متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية
2- عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية
3- تحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة من خلال الإدارة المستدامة المعتمدة على النهج العلمي
4- تنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة ، والإستمرار في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية .
5- التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة .
6- مراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية .
7- التأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية ، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى .
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