شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "أزياء مسرحية مستوحاة من حضارات قديمة" بفنون جميلة الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، المعرض الطلابى للفرقة الثالثة ديكور سينوجرافيا، بعنوان "أزياء مسرحية تاريخية مستوحاة من آلهة وأساطير حضارات العالم القديم"، تحت إشراف الدكتورة رضوى العشماوى، المدرس بقسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية، والمهندسة ندى حاتم، المعيدة بقسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية، ويستمر تنظيم المعرض حتى 25 مايو الحالى فى قاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة أمنية يحيى، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد حسنى رضوان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الثقافة والفنون، والدكتورة فاطمة عبدالرحمن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا فؤاد، الأستاذ بقسم الديكور شعبة فنون تعبيرية، والدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتورة صفاء فهمى، المدرس بقسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية، والمهندس يوسف المكاوى المعيد بقسم الديكور، والعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بقسم الديكور.



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك

وقالت الدكتورة رضوى العشماوى، المدرس بقسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية بفنون جميلة الزمالك، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن معرض "أزياء مسرحية تاريخية مستوحاة من آلهة وأساطير حضارات العالم القديم" والاكسسوار والأحذية وغطاء الرأس كلها منفذة بخامة الورق بأنواعه، قام الطلبة بعمل تصميمات رائعة ومجهود محترم أشكرهم عليه وأتمنى لهم التوفيق دائما، وقد أثنى الأساتذة على المعرض، حيث وصفوا المعرض بالعمل الإبداعى المتطور، وأشادوا بما قدم الطلاب، وقدموا الشكر والتقدير لهم، ولكل من ساهم فى هذا المعرض من أعضاء هيئة التدريس بقسم الديكور ليظهر بهذه الصورة المشرفة.



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك

وعن فكرة المعرض الطلابى قالت الدكتورة رضوى العشماوى، إنه تم تصميم أزياء مسرحية لشخصيات تاريخية مستوحاة من حضارات قديمة، وتم عمل معالجة حديثة للتصميمات لتتناسب مع العروض المسرحية، وتم تنفيذ الأزياء وقطع الحلى وأغطية الرأس والأحذية، كما قام الطلاب بعمل تصور لإضاءات ولقطات مصورة فى أماكن خارجية، وتحت إضاءات مسرحية لإظهار الأزياء فى حالات درامية.



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك

يهدف المشروع لتدريب الطلاب على التعرف على كيفية تصميم وتنفيذ زى مسرحى معاصر مستوحى من طراز تاريخى، والتعرف على الخامات المتاحة للتنفيذ الفعلى، كما يهدف للتفاعل بين الطلاب من خلال عملهم فى مجموعات، مما يؤهلهم لسوق العمل عند التخرج.



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك (11)



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض أزياء مسرحية مستوحاة من الحضارات القديمة بفنون جميلة الزمالك