شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية على رأس مناقشات القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم التطرق خلال القمة العربية للأزمات العربية المختلفة، وعلى رأسها الازمة السودانية، بجانب القضية الفلسطينية التي تتطلب حل عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية، بجانب دور مصر في تحقيقي التهدئة بين الجانب الفلسطيني.

وقال المستشار احمد فهمي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الأزمات العربية حاضرة، ومصر تعمل مع جميع الدول العربية الشقيقة لإيجاد حلول لها.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف دفع عدد من الافكار والمحاور والقضايا، عبر مداولات ومناقشات مع رؤساء وملوك الدول العربية، وأهم هذه المحاور تحقيق وحدة صف حقيقية، تعني أن هناك نفس الهدف والإخلاص، ونستطيع أن نكمل بعضًا البعض.