شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائى بتأييد حبس فتاة التيك توك موكا حجازى سنة.. 7 معلومات عن القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسدلت محكمة جنح النقض الدائرة العاشرة الستار على قضية فتاة التيك توك نانسى أيمن الشهيرة بـ" موكا حجازى"، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من دفاع الفتاة على حبسها عام بتهمة التحريض على الفجور والفسق وممارسة أعمال منافية للآداب، ويستعرض الخليج 365 فى السطور التالية 7 معلومات هامة ترصد تفاصيل القضية.

1-الفتاة المتهمة والدها تركت منزل والدتها بعد أن طردتها بسبب زوجها من رجل غير أبيها الذى لا يحمل الجنسية المصرية.

2-الفتاة عاشت فترة فى الشارع قبل أن تتعرف على عدد من الشباب

3- تحقيقات النيابة كشفت ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل.

4-أنشأت الفتاة بمساعدة شاب يدعى "م" صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات.

5- وجهت النيابة لفتاة التيك توك "موكا حجازى " اتهامات بخدش الحياء العام، والتحريض على الرذيلة وممارستها.

6-قضت الفتاة فترة حبسها داخل أحد دور الرعاية لكونها لم تتعجى السن القانوني.

7- رغم انتهاء عقوبة المتهمة نانسى أيمن الشهيرة بـ"موكا حجازى"، فأنه قد لن تتمكن من مغادرة دار الرعاية التى تقضى بها عقوبتها لكونها مازالت لم تتجاوز السن القانونى.