شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 12 مسجدا منها 9 جديدة وتطوير وصيانة 3 أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 220 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2. التوحيد – نزلة بنى خلف – مغاغة
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية
4. المصطفى – عزبة مجلى خليل - المنيا
5. الهداية – بنى حسن الأشراف - المنيا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت
7. الغزالى الكبير - الدلنجات
8. المعيصرة القبلى – شبرا خيت
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
9. النور المحمدى – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي
3. العمدة همام – نجع الإمام على – الدهسة – العركى - فرشوط.
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