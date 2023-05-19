شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى التاريخ.. ‏ختم القرآن الكريم مرتلا فى جلسات متتابعة بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مقرأة الختمة المرتلة للقرآن الكريم عقب صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، حيث تعقد الجلسة الأولى ‏برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه ‏النعمانى، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوى، والقارئ الشيخ أحمد تميم‎ ‎المراغى، ‏والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطانى، والقارئ ‏الشيخ فتحى خليف، والقارئ الشيخ محمد الصعيدى، وإشراف فنى للأستاذ عبد العزيز ‏عمران.‏

وتعقد الجلسة الثانية عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى يوم الجمعة برئاسة القارئ ‏الشيخ محمد محروس طلبة وعضوية كل من: القارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ ‏الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشنى، والقارئ الشيخ أحمد ‏الغيطانى، والقارئ الشيخ السيد الهنداوى، والقارئ الشيخ عبد المطلب البودى، ‏والقارئ الشيخ شريف عبد المنعم.‏

وتعقد الجلسة الثالثة عقب صلاة الفجر يوم السبت 20 مايو 2023م برئاسة القارئ الشيخ ‏أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ محمود على حسن، والقارئ الشيخ أحمد تميم ‏المراغى، والقارئ الشيخ صلاح الجمل، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ ‏الشيخ محمد متولى، والقارئ الشيخ محمد الصافى، والقارئ الشيخ عبد اللطيف ‏وهدان.‏

وتتواصل الجلسات يوم السبت حتى يتم ختم القرآن الكريم كاملًا، وعقب صلاة العشاء ‏سيكون دعاء ختم القرآن الكريم بأصوات سبعة من كبار القراء.