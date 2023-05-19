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94 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول؟، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول.

 

وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول، بينما عارض  6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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