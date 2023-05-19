شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول؟، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول. وأيد 94% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول، بينما عارض 6% من القراء مطالب تغليظ عقوبة استخدام الأطفال في التسول.

نتيجة الاستطلاع

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