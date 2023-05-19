شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا بسبب كتل هوائية قادمة من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ما يؤدي إلى حدوث اختلاف في درجات الحرارة من يوم لآخر، مضيفة أننا بدأنا النصف الثاني من هذا الفصل المعروف بتكرار موجات الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «هذا الانخفاض سيكون اليوم وغدا السبت على أغلب محافظات الجمهورية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستؤدي بدورها إلى حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، وهو ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 29 درجة مئوية نهارا وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام».

وتابع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس في فترة النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط».