شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الرئيس الأوكرانى يشارك فى القمة العربية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى القمة العربية المقرر انعقادها فى جدة اليوم الجمعة، وفق ما أوردت سكاى نيوز نقلا عن رويترز .

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأوكرانى جدة مباشرة عقب انتهاء القمة متوجها إلى هيروشيما باليابان للمشاركة فى أعمال قمة السبع التى تنطق اليوم أيضا .

وكانت صحيفة الخبر الجزائرية، قد نشرت تقريرا أيضا يفيد بمشاركة الرئيس الأوكراني فى الجلسة الافتتاحية للقمة، وذلك بعد تلقيه دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصل أمس إلى مدينة جدة.

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وفي دورتها 32، رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.