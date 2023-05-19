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شاشة "القاهرة الإخبارية" تزين المركز الصحفى للإعلاميين بمدينة جدة

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القاهرة - سامية سيد - حرص الجانب السعودي على تثبيت شاشة فضائية "القاهرة الإخبارية" داخل المركز الصحفي المخصص للإعلاميين بمقر إقامتهم الإعلاميين بمدينة جدة، لمتابعة فعاليات قمة جامعة الدول العربية رقم 32.

 

واعتمد الجانب السعودي بمقر الإعلاميين قناتي العربية والقاهرة الإخبارية لمتابعة فعاليات القمة العربية.

 

كان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، توجه بالشكر للمملكة العربية ، على حفاوة الاستقبال وتسيير كل الأمور لإتمام التغطية الإعلامية لفعاليات القمة العربية بجدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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