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غلق طريق 26 يوليو كليا بداية من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادى النيل يومين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر نطاق محافظة الجيزة (بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

 

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل وذلك لمدة (يومين) ابتداء من السـاعة 12 صباح يوم السبت الموافق 2023/5/20 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 2023/5/21 . 

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة اي معوقات للإنتهاء وفقا للمواعيد المحددة.

 

ولفت بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

 

أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

 

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق 26 يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

 

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

 

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