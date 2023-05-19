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أخبار 24 ساعة.. التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى

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وزارة التربية والتعليم القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم

كتب: محمد الأحمدى

الجمعة، 19 مايو 2023 12:00 ص

يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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