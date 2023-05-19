شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التعليم تتيح أرقام جلوس ومقار لجان الثانوية العامة على الموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم كتب: محمد الأحمدى الجمعة، 19 مايو 2023 12:00 ص يقدم ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز