شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى يشن حملة على 70 منشأة ويعدم 388 كيلو أغذية فاسدة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن مرور حملة من إدارة الطب الوقائي على عدة منشآت مختلفة بالبحر الأحمر، للتأكد من سلامة الأغذية بها ونظافتها، وذلك بعد توجيهات من الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة نرمين ناجى مدير عام الطب الوقائى بالمديرية.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن الحملة تمت تحت إشراف الدكتور أحمد توغان مدير مراقبة الأغذية، وأسفرت عن المرور على 71 منشأة، وتم سحب 70 عينة وتحرير عدد 50 محضر نظافة و48 محضر عدم حمل شهادة صحية وإعدام 388 كيلو مواد غذائية مختلفة وتحرير عدد 2845 شهادة صحية.

وقالت الدكتورة نرمين ناجي، إن المرور استهدف المواد الغذائية، وتم التأكد من تاريح الصلاحية وإعدام الأغذية الفاسدة لضمان جودة المنتجات التي تقدم للأفراد، مؤكدة علي أن الدكتور إسماعيل العربي مدير المديرية شدد علي ضرورة تكثيف عمليات المرور علي المنشآت والمطاعم لضمان صحة الأغذية حرصا علي سلامة المواطنين.