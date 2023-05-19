شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير ترعة المريوطية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية، وذلك في إطار خطة إعادة تأهيل المجاري المائية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يعد مشروع تطوير ترعة المريوطية، أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تشهدها المحافظة، والذي حولها ضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع من مأوى للقمامة والأوبئة إلى منطقة حضارية خدمية تضم كورنيش وممشى سياحي ومواقف سيرفيس نموذجية ونقاط خدمية من مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى.

وتشهد الترعة في مراحلها الأخيرة، أعمال تطوير بـ5 بقطاعات، وذلك بداية من المنطقة المحصورة من شارع الأهرام وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 مترا، والثالث حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.