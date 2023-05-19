شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق أعمال القمة العربية فى جدة بمشاركة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء وفد تجارى رفيع المستوى يضم 35 فردًا من مقاطعات وسط الأرجنتين، أن التوسع الاقتصادى الذى تشهده مصر مُشجع جدًا للمستثمرين، ويساعد فى الدفع بعلاقات التعاون نحو أفق أرحب، بما يلبى التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ما يؤدي إلى حدوث اختلاف في درجات الحرارة من يوم لآخر، مضيفة أننا بدأنا النصف الثاني من هذا الفصل المعروف بتكرار موجات الارتفاع في درجات الحرارة. تزيد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى مساء اليوم الجمعة. اليوم.. الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى تستطلع دار الإفتاء اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريًا بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسوف يتم اصدار بيان بنتيجة رؤية الهلال. اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريا الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا بسبب كتل هوائية قادمة من أوروبا

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