غلق كلى لطريق 26 يوليو الرئيسى.. اعرف التحويلات المرورية

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين –مدينة 6 أكتوبر" بالجيزة، بين الطريق الرئيسى وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15مايو، مما يستلزم الغلق الكلى لـ(طريق 26 يوليو "الرئيسي" بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26يوليو.

ـ استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، وذلك لمدة (يومين) اعتبارا من الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 20/5/2023 وحتى الساعة 5 صباحاً يوم الأحد الموافق 21/5/2023.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.