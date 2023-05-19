شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوية تعليمات لطلاب الثانوية العامة بشأن التعامل مع كراسة الإجابة " البابل شيت" كالتالى:

- إلغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله ببار كود أعلى وأسفل البابل شيت.

- عدم الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب بل سيتم إلزام الطالب بتظليله أيضا حتى يقرأها الماسح الضوئي ( الاسكانر)، ويقوم الطالب بتظليل رقم نموذج امتحانه على البابل شيت ( أ - ب - ج - د ).

- تضاف ورقة أخرى للبابل شيت للأسئلة المقالية، كما أن الأسئلة المقالية ستكون موحدة لجميع النماذج ولكن أسئلة الاختيار من متعدد متنوعة وليست مختلفة.

- إلزام الطلاب بإجابة السؤال المقالي فى المكان المخصص له على ألا تزيد الإجابة عن مساحة المكان المخصص للإجابة ويتم تدبيس ورقة الأسئلة المقالية في البابل شيت أي إجابة فى كراسة الأسئلة لا يعتد بها كل مادة لها البابل شيت الخاص بها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.