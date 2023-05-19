شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه المساجد بالصلاة على النبى لمدة خمس دقائق عقب صلاة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة: "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".

وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.