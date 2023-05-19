شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية يستضيف منظمة بوصلة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أولى فعاليات الشراكة مع منظمة بوصلة والتى تبدأ بمجموعة من المحاضرات المختلفة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويتناول التدريب حول إلقاء مجموعة من المحاضرات عن تعريف ريادة الأعمال والمنح والمسابقات الدولية، إذ تأتى هذه الشراكة في إطار استضافة مركز جسور الثقافى لمحاضرات منظمة بوصلة والتى تأتى تباعًا.

و"بوصلة" هي منظمة طلابية تسعي لتمكين ومساعدة الشباب في الاستعداد والتقديم علي المنح الدراسية وبرامج التبادل الثقافي، كما أنها تقوم بإنشاء العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية للشباب في مجال ريادة الأعمال والمنح الدراسية.

جدير بالذكر، أن رؤية مركز جسور هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.