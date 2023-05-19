شكرا لقرائتكم خبر عن 10 التزامات يفرضها قانون الكهرباء على شركات التوزيع بشأن شحن السيارات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
2. يتم إضافة خدمة إدارة كل ما يتعلق بالتعامل مع الشركات العاملة في مجال محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية على المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء وتلتزم الشركة بنشر بيانات الاتصال بتلك خدمة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو أي وسيلة أخرى وتحديثها كلما استدعى الأمر ذلك.
3. إعداد المتطلبات الفنية لربط محطات شحن السيارت الكهربائية بشبكات الكهرباء في جمهورية مصر العربية.
4. دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية للشركة خلال 30 يوماً على ربط وتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية التي يرغب في إنشائها داخل النطاق الجغرافي الخاص بشركة التوزيع.
5-دراسة الملف الفني المقدم من الشركة لمراجعته واصدار الموافقة النهائية ومقايسة الربط وإبرام التعاقد وفقا للعقود النمطية الصادرة من الجهاز بعد سداد الشركة لقيمة المقايسة ، على ان يتم فصل ايه احمال اخرى قد تتسبب في تغيير تعاقد قائم مع منشأة من الجهد المنخفض الى الجهد المتوسط نتيجة وجود محطة الشحن داخل حدود تلك المنشأة.
6. التأكد من أنه قد تم الالتزام بمتطلبات ربط محطات الشحن بالشبكة الكهربائية التي يقرها الجهاز ولشركة التوزيع في سبيل ذلك تركيب أجهزة قياس عند محطات الشحن لإختبارها وذلك على نفقة الشركة.
7- إطلاق التيار بعد إجراء الاختبارات اللازمة.
8-القيام بدراسة التأثير على الشبكة سنويا لتقييم تأثير ربط محطات الشحن على شبكات التوزيع وذلك بناء على خطط التوسعة والإنشاء المقدمة من قبل شركات الشحن وتقديمها للجهاز لإعتمادها.
9- تقييم إحتياجات البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتغذية محطات الشحن بشكل آمن وفعال ولإتخاذ الإجراءات الإستثمارية الملائمة سواء بتوسعة الشبكات القائمة أو إنشاء شبكات جديدة.
10-يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع / عدادات ذكية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية.
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