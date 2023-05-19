شكرا لقرائتكم خبر عن 10 التزامات يفرضها قانون الكهرباء على شركات التوزيع بشأن شحن السيارات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن القواعد المنظمة والإلزامية لشركات توزيع الكهرباء التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تجاه محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية وهى كالآتي:

1. تلتزم شركات توزيع الكهرباء المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية للشركات المرخص لها بممارسة نشاط شحن السيارات / المركبات بالطاقة الكهربائية ، بأسعار بيع الكهرباء الصادر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وذلك عن طريق تركيب عداد منفصل لقياس كمية الطاقة الكهربائية المباعة للشركات المرخص لها ، وفي حال تركيب عداد فرعي من عداد رئيسي مركب على الجهد المتوسط تتولى شركة التوزيع إصدار الفاتورة الشهرية الخاصة بالاستهلاك للعداد الفرعي والعداد الرئيسي بعد إجراء التسوية اللازمة لاستهلاك العداد الرئيسي لكل من الطاقة المباعة والقدرة، ويتم ذلك للقدرة وفقا لنسبة الطاقة المباعة للعداد الفرعي من الطاقة المباعة للعداد الرئيسي.

2. يتم إضافة خدمة إدارة كل ما يتعلق بالتعامل مع الشركات العاملة في مجال محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية على المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء وتلتزم الشركة بنشر بيانات الاتصال بتلك خدمة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو أي وسيلة أخرى وتحديثها كلما استدعى الأمر ذلك.

3. إعداد المتطلبات الفنية لربط محطات شحن السيارت الكهربائية بشبكات الكهرباء في جمهورية مصر العربية.

4. دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية للشركة خلال 30 يوماً على ربط وتوريد الطاقة الكهربائية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية التي يرغب في إنشائها داخل النطاق الجغرافي الخاص بشركة التوزيع.

5-دراسة الملف الفني المقدم من الشركة لمراجعته واصدار الموافقة النهائية ومقايسة الربط وإبرام التعاقد وفقا للعقود النمطية الصادرة من الجهاز بعد سداد الشركة لقيمة المقايسة ، على ان يتم فصل ايه احمال اخرى قد تتسبب في تغيير تعاقد قائم مع منشأة من الجهد المنخفض الى الجهد المتوسط نتيجة وجود محطة الشحن داخل حدود تلك المنشأة.

6. التأكد من أنه قد تم الالتزام بمتطلبات ربط محطات الشحن بالشبكة الكهربائية التي يقرها الجهاز ولشركة التوزيع في سبيل ذلك تركيب أجهزة قياس عند محطات الشحن لإختبارها وذلك على نفقة الشركة.

7- إطلاق التيار بعد إجراء الاختبارات اللازمة.

8-القيام بدراسة التأثير على الشبكة سنويا لتقييم تأثير ربط محطات الشحن على شبكات التوزيع وذلك بناء على خطط التوسعة والإنشاء المقدمة من قبل شركات الشحن وتقديمها للجهاز لإعتمادها.

9- تقييم إحتياجات البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتغذية محطات الشحن بشكل آمن وفعال ولإتخاذ الإجراءات الإستثمارية الملائمة سواء بتوسعة الشبكات القائمة أو إنشاء شبكات جديدة.

10-يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع / عدادات ذكية لمحطات شحن السيارات المركبات الكهربائية.