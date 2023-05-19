شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد غدا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تشهد جولة محافظ الجيزة، تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان "بنين" ببولاق الدكرور، ولجان مدرسة رفاعة الطهطاوي "بنات" شمال الجيزة.
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز