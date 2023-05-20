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الصحة تكشف 6 أهداف هامة لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن  6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-

 

- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة

- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر

- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان

- تبادل المعلومات

- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي

- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تتم خطة العمل المشتركة للصحة الواحدة بين المنظمات الأربعة منظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة و المنظمة العالمية) لصحة الحيوان و برنامج الأمم المتحدة للبيئة .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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