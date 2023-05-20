شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: احذر 4 سلوكيات تعرضك للخطر خلال زيارتك محمية وادى الريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بحيرة قارون وبحيرات الريان والشلالات فى محافظة الفيوم، مقصدا لأهالينا في شمال الصعيد والقاهرة، وخاصة فى الإجازات، وخلال هذه الرحلات لا يعرف الجميع أن لهذه المحمية ضوابط السلوكيات داخل المحمية، شأنها شأن كل المحميات، رغم خصوصية هذه المحمية.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز السلوكيات الممنوعة فى محمية وادى الريان، وضرورة اتباع التعليمات داخل المحميات للحفاظ على المحمية، لحمايتك انت واسرتك، طبقا لتعليمات قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة.

بعض من هذه المحاذير التى حددتها تعليمات وزارة البيئة داخل محمية وادى الريان، أنه ممنوع العوم فى بحيرات وادي الريان، حيث انها بحيرات صناعية عميقه خطرة غير متدرجة، حيث يصل عمقها إلى 35 متر، بالإضافة إلى أنه محظور القفز من الشلالات في وادي الريان ، فهى للمشاهدة والتصوير فقط. ومن المحظورات أيضا خلال زيارة محميات وادى الريان جبل المدورة شاهد علي عصور جيولوجية، فعلى الزائر أن يحسب خطواته أثناء زيارته، ويحترس ويحاول تتجنب التيه في الصحراء، التزحلق علي الرمال قيمة مضافة للرحلة لكن يكون بحذر، مؤكدا أنه تضم محمية وادى الريان أكثر من 250 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة ومحظور صيدهم.

ومن أهم نصائح وزارة البيئة انه في المحميات الطبيعية لا تأخذ شيئا معك لا تترك شيئاً خلفك، وعليك الالتزام بالتعليمات الموجودة داخل المحمية والاستماع لتوجيهات فريق وزارة البيئة الموجود واعلم أن كل هذه التوجيهات من احل سلامتك وسلامة المحمية والحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة رفعت درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة و توفير منقذين بالمحميات البحرية، و باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورهم فى حماية الطبيعة وسط اجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام وثائقية توضح التنوع البيولوجي، كما دعت وزيرة البيئة إلى ربط أبناءنا بالمحميات الطبيعية وحمايتها لدمجهم فى حماية البيئة وجعلها جزء من حياتهم اليومية.