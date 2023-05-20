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شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: احذر 4 سلوكيات تعرضك للخطر خلال زيارتك محمية وادى الريان والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أبرز السلوكيات الممنوعة فى محمية وادى الريان، وضرورة اتباع التعليمات داخل المحميات للحفاظ على المحمية، لحمايتك انت واسرتك، طبقا لتعليمات قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة.
ومن أهم نصائح وزارة البيئة انه في المحميات الطبيعية لا تأخذ شيئا معك لا تترك شيئاً خلفك، وعليك الالتزام بالتعليمات الموجودة داخل المحمية والاستماع لتوجيهات فريق وزارة البيئة الموجود واعلم أن كل هذه التوجيهات من احل سلامتك وسلامة المحمية والحفاظ عليها.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة رفعت درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة و توفير منقذين بالمحميات البحرية، و باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورهم فى حماية الطبيعة وسط اجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام وثائقية توضح التنوع البيولوجي، كما دعت وزيرة البيئة إلى ربط أبناءنا بالمحميات الطبيعية وحمايتها لدمجهم فى حماية البيئة وجعلها جزء من حياتهم اليومية.
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