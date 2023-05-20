تعرف على تفاصيل أهمية وفوائد تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى مشروع البرنامج القومى الثالث الصرف والذى يتم تمويله من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، حيث تصل نسبة مساهمة المشروع فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة التى تغطى جميع الأقاليم 43.5 مليون يورو قرض من البنك الألمانى و38 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و8 ملايين يورو منحة من البنك الألمانى موزعة على سنوات التنفيذ للمشروع البالغة 6 سنوات.

محمد يوسف

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