شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة تعلن إلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن شركة جنوب القاهرة بقيادة المهندس مدحت فودة تعتبر أول شركة تنجح فى تطبيق نظام التحصيل المميكن وإلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك فى أقل من 6 أشهر منذ بدء التجربة.

وأوضح عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، أن الشركة نجحت من خلال إدارة الشئون الماليه و التجارية برئاسة المحاسب هانى الجندى من التحصيل الممكين لـ 5 مليون مشترك بنسبة 100% من إجمالى عدد المشتركين.

وأضاف عبد الدايم، أن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق اوامر الدفع.

و يرى عبد الدايم أن حوكمة منظومة التحصيل تهدف أيضا إلى متابعة حسابات الشركة أولا بأول و و دخول مستحقاتها المالية بحسابها فور تحصيلها من العميل و عدم انتظار المحصل لتوريد هذه المبالغ المالية ، لافتاً إلى أن الشهر المقبل سيتم تعميم التجربة بأحدي الإدارات اﻷخرى التابعة للشركة تمهيدا للتعميم بشكل كامل خلال فترة قصيرة.